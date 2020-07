Beaux Jazz in Breda krijgt ‘eindelijk’ mooi bedrag uit provinciale ‘impulspot’

Sinds 1996 brengt Beaux Jazz de voorhoede van de moderne muziek naar Breda, met de focus op Europese gezelschappen. De stichting is daarmee de enige partij in de stad en de regio die zich uitsluitend richt op de actuele jazz en improvisatiemuziek. Vlaggenschip van Beaux Jazz is het Sound of Europe Festival dat altijd in oktober wordt gehouden.

Ons werk wordt gezien

Van der Kooij over de bijdrage: ,,We zijn hier heel blij mee. Dit is een signaal dat ons werk wordt gezien. Na 24 jaar worden we eindelijk eens beloond vanuit de provincie. Daar hebben we lang aan gewerkt, zeer intensief.”

Beaux Jazz is daarmee één van de achttien initiatieven die beloond zijn. Er was deze tweede ronde van subsidieaanvragen (2020) een bedrag van 800.0000 euro te verdelen in het ‘impulsgeldenprogramma’. Geldbedragen zijn toegekend aan ‘innovatieve, toekomstbestendige en aansprekende culturele projecten’.

Kunstloc Brabant

Andere ‘gelukkige’ inititiatieven zijn onder meer Brabants-Kempens Architectuur Netwerk, BROET, Café Theater Festival Tilburg, Geertruidskerk, Gebiedsiconen N69/Boskalis, Glaslab Den Bosch, Hertog Zout, KONT Magazine, Michel Nienhuis en SEA Foundation.

Kunstloc Brabant adviseert aanvragers en is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden. Kunstloc: ,,Initiatieven kunnen zo uitgroeien tot verankerde projecten waar we in Brabant trots op kunnen zijn.”