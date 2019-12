Beachclub Breda boos na afblazen plan Galderse Meren: see you in court

Droogte in West-Bra­bant nu pas voorbij: ‘We moeten gaan leren om minder water te gebruiken’

13:38 BREDA - Nu pas is de grondwaterstand in West-Brabant weer redelijk normaal. Na de extreem droge zomer van 2018 zette het waterschap Brabantse Delta alle zeilen bij. ,,Misschien moeten we accepteren dat er af en toe weinig water is. En gaan leren om minder te gebruiken.”