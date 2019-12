Beachclub bij Galderse Meren na jaren alsnog van de baan

Vrouw ontvlucht­te huis Steenber­gen; eis 6 jaar tegen Pool voor verkrach­ting en bruut geweld

9 december BREDA/STEENBERGEN - Een jonge vrouw belt, in het holst van de nacht, bijna zonder kleding en zwaar toegetakeld aan bij volkomen vreemde mensen in Steenbergen. Ze is er slecht aan toe, moet in de politieauto worden geholpen. Volgens de man die haar verkracht en mishandeld zou hebben, is zij een ‘fantast’. Tot hoorbare ergernis van de officier van justitie.