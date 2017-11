BCT het kloppende hart van de boomteeltsector

De ambitie is om het energieneutraal te ontwikkelen en er een zelfvoorzienend bedrijventerrein van te maken. Inclusief hotel. Het ontwerpbestemmingsplan ligt nu ter inzage en de verwachting is dat er in de zomer van 2018 gestart kan worden met de realisatie. Het plan voor BCT in vijf onderdelen:

Hotel

In het plan wordt rekening gehouden met een hotel met maximaal vijftig hotelkamers. Volgens projectleider Remco van Dessel is dat nodig om mensen een slaapplek te bieden die meerdere dagen aanwezig zullen zijn op het bedrijventerrein. Het hotel komt bij het Excellence & Experience Centre waar beurzen, congressen en evenementen worden georganiseerd. Ook is daar ruimte voor onderwijs en onderzoek. "De grootte van het hotel moeten we nog bepalen, maar het zal tussen de twintig en maximaal vijftig hotelkamers uitkomen", aldus Van Dessel.

Voor het hotel en Excellence & Experience Centre is 13.000 vierkante ruimte beschikbaar die plaats biedt aan minimaal zeshonderd parkeerplaatsen.

Multifuel tankstation

Het BCT wil een innovatief en duurzaam tankstation realiseren waar naast waterstof ook LNG (vloeibaar aardgas) en CNG (aardgas onder druk) wordt aangeboden. "Het tankstation is bedoeld om alternatieve brandstoffen aan te bieden aan onze sector. Het groot transport kan gebruikmaken van LNG. De kleinere afstanden op ons terrein of naar de Zundertse boomkwekers toe, kan op waterstof gebeuren." Het tankstation is gesitueerd aan de Belgische zijde van het bedrijventerrein.

Duurzaamheid

Het doel is om BCT energieneutraal te ontwikkelen. Daarnaast is er de 'vergaande' ambitie om er een zelfvoorzienend terrein van te maken. Enerzijds door de productie te 'verduurzamen', anderzijds door het beperken van de CO2-uitstoot door het beperken van transportstromen en het toepassen van alternatieve energiebronnen. Zo komen er op het terrein zelf drie windmolens om te voorzien in de eigen energiebehoefte. Ook zal er gebruik worden gemaakt van zonne-energie en biomassa. Daarnaast draagt het multifuel tankstation ook bij aan deze ambitie.

Veel ruimte voor groen en water

Het BCT is samen met de gemeente Zundert gekomen tot een ruim bestemmingsplan wat betekent dat de invulling van het terrein grotendeels vrij is. Uitsluitend de locatie van het Excellence & Experience Centre en de hoofdontsluiting (via de Amsterdamstraat en Rietvelden) is vastgelegd. Doordat het vrij in te delen is, kan het BCT het ontwikkelen tot 'etalage voor de sector', zoals Van Dessel het noemt. "De openbare ruimte vind ik zelf erg mooi aan het plan. Het wordt groener dan een normaal industrieterrein." Zo is er veel ruimte voor groen en water en wordt de ruimte rondom de Hazeldonkse beek ecologisch ingericht. "Ook gaan we de natuur op het terrein aansluiten op de ecologische verbindingszone daar. Om zo optimaal mogelijke leefomstandigheden te creëren." Er komen ook fiets- en voetpaden op het terrein.

Bedrijven