BBQ Achtmaal valt in de prijzen

Legerarts maakte als eerste een foto van Breda

17:05 BREDA - Dat Flip Bool vermoedelijk de oudste foto van Breda had gevonden, was al bekend. Maar dat de maker ervan waarschijnlijk de militaire arts Toon Bauduin (1820-1885) is geweest, ontdekte de Haagse kunsthistoricus pas na jaren diepgravend onderzoek. Deze week maakte hij zijn vondst bekend.