Baywatch in Breda: vooral kramp leidt tot gevaarlijke situaties

Fort Oranje hoeft miljoenen­re­ke­ning nog niet te betalen

11:04 BREDA - Eigenaar Cees Engel hoeft de rekeningen die de gemeente Zundert hem stuurde voor het beheer van zijn camping Fort Oranje vooralsnog niet te betalen. De rechter in Breda heeft dat bevestigd in een uitspraak van een kort geding dat Engel had aangespannen over drie rekeningen van in totaal ruim 5,2 miljoen euro.