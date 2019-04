Bavelse zedenzaak met erg jonge slachtoffers: anderhalf jaar jeugddetentie en 200 uur werkstraf

Dat is voor de feiten die hij als minderjarige pleegde. Hij krijgt bovendien een werkstraf van 200 uur en zes maanden voorwaardelijke jeugddetentie voor de delicten die hij heeft begaan toen hij meerderjarig was.

De tijd die hij in voorarrest heeft gezeten wordt van de opgelegde celstraf afgetrokken. De rechtbank heeft er voor gekozen jeugddetentie op te leggen, ook voor de misdrijven die hij pleegde toen hij meerderjarig was. Daarbij heeft meegespeeld dat gedragsdeskundigen hebben geconcludeerd dat de jongen niet functioneert op het niveau van een volwassene, ondanks zijn intelligentie.

Aanranding

De strafbare feiten speelden zich af in 2015, 2016 en 2017. De rechtbank in Breda acht hem schuldig aan alle feiten die het Openbaar Ministerie had aangedragen. Het betreft ontucht en feitelijke aanranding, waarvan in totaal acht meisjes het slachtoffer zijn geworden. Het gaat om meisjes van onder de zestien en in enkele gevallen zelfs jonger dan twaalf jaar. Ook had de Bavelse tiener kinderporno - foto’s en video - op zijn computer.

Orale seks

Veel feiten speelden zich af voor de webcam. Als het ging om ontkleden, dan wordt dat juridisch aangemerkt als feitelijke aanranding. Ging het zover dat er sprake was van seksuele handelingen dan is dat ontucht. De jongen heeft twee meisjes in het echt ontmoet. In één geval zoende en betastte hij het meisje. Het andere meisje dwong hij tot orale seks. De jongen heeft bijna alles bekend.

Quote Het gaat om meisjes van onder de zestien en in enkele gevallen zelfs jonger dan twaalf jaar. Ook had de Bavelse tiener kinderpor­no - foto’s en video - op zijn computer

Het heeft veel tijd gekost om de identiteit van slachtoffers te achterhalen. Er is zelfs om medewerking gevraagd van de justitiële autoriteiten in de VS om bij providers gegevens van social media-accounts te krijgen. In vrijwel alle gevallen liepen de eerste contacten via chat-sites als Skype en Snapchat. Er zouden meisjes zijn gechanteerd met seksfoto’s die ze de jongen hadden toegestuurd.

Mishandeld in gevangenis

Twee weken geleden was de inhoudelijke zitting. Die had plaats achter gesloten deuren gezien de jonge leeftijden van zowel de slachtoffers als de verdachte. De advocaat van de Bavelse tiener en zijn ouders hadden daar gedurende het gehele proces, dat al loopt sinds september 2017, op aangedrongen. De jongen werd in de gevangenis bedreigd en mishandeld door mede-gevangenen.

Een aantal pro-formazittingen was niettemin openbaar. Toen al bleek de omvang van wat de Bavelse zedenzaak is gaan heten. De jongen werd bijna twee jaar geleden aangehouden. Hij was sinds enige tijd voorlopig op vrije voeten, onder strenge voorwaarden, zoals aanvankelijk een enkelband. Ook nu is is het voorwaardelijke deel van zijn straf aan strenge voorwaarden verbonden. Zoals een verbod op het zoeken van contact met minderjarigen via internet, het bezoeken van websites waar sprake is van seks met kinderen en een contactverbod met de slachtoffers.

Quote De studerende tiener is een kind uit een keurig gezin. Zijn vader is overleden toen hij nog jong was. Zijn moeder heeft een zeer betrokken partner.

De studerende tiener is een kind uit een keurig gezin. Zijn vader is overleden toen hij nog jong was. Zijn moeder heeft een zeer betrokken partner.

Het Openbaar Ministerie had de zaak in het openbaar willen behandelen. In elk geval voor wat betreft de feiten die speelden in de tijd dat de jongen zelf al volwassen was. Het OM wilde met name aantonen welk gevaar er schuilt in het gebruik van social media door jongeren, als ze zich laten meeslepen in seksueel getinte toenaderingen. Dat aspect benadrukte de rechtbank ook nog eens in de uitspraak.