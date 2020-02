Bavelse Tocht der Tochten op zoek naar een stijgend niveau en naar de jongste jeugd

BAVEL - CV Bak & Beun won de Tocht der Tochten vorig jaar. Grote concurrent Zo Gek Nog Nie zet dit jaar alles op alles om die eerste prijs te halen. Maar ze ervaren eigenlijk hetzelfde: het niveau van de optocht in Bavel ontwikkelt zich nauwelijks. En de jonkies van De Lachubekku vrezen de laatste echt fanatieke generatie te zijn. En toch: ,,De optocht van Bavel is het allerbelangrijkste, daar gaan we voor.”

Bij Bak & Beun is het druk tijdens de Open Dag van de Wagenbouwers. ,,Je ziet Kabouter Kwebbel, Kabouter Lui en natuurlijk Kabouter Plop. Het is wat gezelliger, wat minder stoer dan voorgaande jaren”, legt Niels Lambrechts uit. Ze gaan voor de winst, uiteraard. Kabouter Plop himself heeft zijn medewerking in de vorm van zijn stem verleend. De wagen is wat minder robuust, maar juist technisch uitdagender en ingenieuzer dan voorgaande jaren. ,,Maar we merkten dat het wat meer moeite kost. Het leeft allemaal echt nog goed in Bavel, maar er zit weinig ontwikkeling in. Het niveau stijgt niet”, merkt Lambrechts. Strijdbaar zijn ze zeker: ,,We willen gewoon winnen.”

Dat willen ze bij Zo Gek Nog Nie ook. Ze hebben ‘waarschijnlijk’ de langste wagen met 32 meter. ‘We houden van Fanvare/ Vanfare’ luidt het thema. ,,En we hebben een eigen nummer opgenomen. Dat is volgens mij nog nooit gedaan in Bavel”, glundert Niels van den Hoever. ,,Vorig jaar ontbrak bij ons het echte topniveau. Het stond stil, het werd niet beter. We wonnen weliswaar in Breda, maar het gaat vooral om Bavel. Daar gaan we nu echt vól voor.”

De optocht van Bavel is voor eenieder de hoogste prioriteit, Breda wordt er vaak bijgedaan. De jongens van De Lachubekku gaan het hier zeker niet winnen; een top-10 notering zou geweldig zijn. ,,Dit is de tweede keer dat wij meedoen met de volwassenen. We zijn gemiddeld nog maar 17, moeten het nog volop leren”, leggen Luuk (18) en Arish (16) uit. Ze worden geholpen door hun vaders, maar merken dat jongere kinderen steeds minder enthousiast worden. ,,Ikzelf bouwde al mee in de buik van mijn moeder”, grijnst Arish. Zijzelf vinden het heerlijk in de schuur. Samen bouwen, een kleine kantine erbij. Een Wii als broodnodige afleiding. ,,Het is puur voor de gezelligheid, het is leuk om hier samen te komen. Sommigen van ons zitten in het examenjaar, dus dan is het óók een stukje afleiding daarvan.”