Bavelse Regenboogapotheek wint zaak tegen Inspectie Gezondheidszorg: ‘Het is een maffiose bende’

BAVEL - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een flinke tik op de vingers gekregen van de bestuursrechter in Breda. Die vindt dat IGJ de nodige steken heeft laten vallen bij verlening van een ontheffing van het invoerverbod op een geneesmiddel dat Regenboog Apotheek in Bavel maakt.

Het draait om het geneesmiddel met als werkzame stof disulfiram dat gebruikt wordt in de verslavingszorg. Alcoholisten die het middel slikken worden direct ziek als ze een glas alcohol tot zich nemen. Omdat er tekorten zijn vroeg het ministerie van Volksgezondheid apothekers het middel zelf te maken. Regenboog begon daarmee in maart 2018, als een van de weinige.

De inspectie besloot echter op 5 oktober 2018 dat apothekers als soort noodmaatregel tot 6 november dat jaar disulfiram uit het buitenland mochten importeren. En dat is tegen het zere been van de Bavelse pillenmaker. Die zegt daardoor schade te hebben geleden vanwege misgelopen omzet. Reden bezwaar te maken tegen het besluit van IGJ. Maar die vond dat de apotheker geen belanghebbende was en verklaarde het bezwaar ‘niet-ontvankelijk’.

Concurrentiepositie

Onterecht, vindt de Bredase rechter. Ook al gaat het maar om een maand dat het importverbod gold, ‘kan naar haar oordeel niet worden gezegd dat het op voorhand onaannemelijk is dat eiseres schade heeft geleden’. Bovendien werd zij volgens de rechter direct in haar concurrentiepositie geraakt. Reden dat IGJ opnieuw naar het bezwaar moet kijken en daar inhoudelijk op reageren. ,,We zijn daar heel blij mee, want ik denk dat het voor de inspectie heel moeilijk uit te leggen is waarom die maatregel nodig was. Er zijn in onze ogen namelijk genoeg apothekers/producenten in Nederland die het middel zelf kunnen maken”, aldus advocaat Karik van Berloo namens Regenboog.

Niet bevoegd

Het toenmalige besluit is genomen door de hoofdinspecteur Marina Eckenhausen. Regenboog vindt dat zij daartoe niet bevoegd is. En de rechtbank geeft de apotheker daarin ook gelijk. Ze mag wel namens de inspectie besluiten tekenen, maar heeft het besluit in de ik-vorm opgesteld. Dat maakt dat ze het op persoonlijke titel heeft genomen. ‘Dat betekent dat het besluit onbevoegd is genomen’, aldus de rechter. Daarmee is het besluit niet vernietigd. De IGL kan dit ‘gebrek’ nog repareren in de nieuwe beslissing op het bezwaar van de Regenboog.

Saillant is dat de inspectie op 20 februari dit jaar, een dag voor de uitspraak van de Bredase rechter, weer een tijdelijke ontheffing voor invoer van disulfiram heeft opgelegd. Wederom opgesteld in de ik-vorm en ondertekend door Eckenhausen. ,,Dat verzin je toch niet? Het is een maffiose bende die inspectie”, zegt apotheker Paul Harder van Regenboog. “We maken daar weer bezwaar tegen en reken maar dat er een schadeclaim komt.”