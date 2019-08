Bavelse in leiding van Amphia

Lennards (54) die een uitgebreide staat van dienst in de gezondheidszorg heeft, begint op 1 november. Ze is moment nog verbonden aan het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven. Volgens Andre Goedée, voorzitter van de raad van toezicht, is de toetreding van Lennards tot de leiding van het ziekenhuis geen overbodige luxe. Hij wijst op de nieuwbouw die eind november in gebruik wordt genomen en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. ,,Een nieuw paar kundige handen is daarom van harte welkom.’’



Lennards heeft zin in haar nieuwe functie. ,,Met professionele medewerkers en medisch specialisten én binnenkort een prachtig nieuw gebouw heeft Amphia alle mogelijkheden om haar ambities verder te realiseren. Ik verheug me erop om daar samen de schouders onder te zetten en dit vooraanstaande ziekenhuis mee te besturen.”