Bavelse identiteit in optima forma op kermis

Dit jaar is er een nieuw kermisbestuur gekomen, onder leiding van Martijn Visser. Het oude bestuur werd, in de persoon van Jac van Gils, nog in het zonnetje gezet. ,,Het nieuwe bestuur gaat het heel goed doen, deze kermis beleeft een opgaande lijn. Waar het in andere dorpskernen juist steeds minder wordt, neemt het fanatisme hier alleen maar toe.”



De kermis in Bavel is niet duur: standhouders betalen een lage pachtprijs aan de gemeente, dus zijn ook de bezoekers niet veel geld kwijt. Maar daarin schuilt het grootste gevaar voor de toekomst, vreest Visser.



,,De gemeente wil haar handen er helemaal vanaf trekken. Dan zouden wij het helemaal zelfstandig moeten doen, wat een groot ondernemersrisico betekent voor ons als vrijwilligers. Als de gemeente hier stopt, is de kans groot dat dat de doodsteek is voor de Bavelse kermis.”