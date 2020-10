Bavelse componist zoekt pianisten voor wereldwijd online muziekspektakel

Britse nominatie voor compositie Kristoffer Zegers

26 maart BREDA - Kristoffer Zegers heeft een belangrijke nominatie te pakken met zijn compositie Pianophasing II. De Bredase componist is genomineerd voor een Royal Philharmonic Society Music Award, de grootste klassieke muziekprijs van Engeland. Hij liet zijn werk horen op het Huddersfield Contemporary Music Festival 2009. Het gaat om een compositie voor 50 pianisten, die eerder onder meer te horen was in de Grote Kerk Breda. Of Zegers ook daadwerkelijk de award krijgt, wordt op 11 mei bekend.