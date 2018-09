Bavelse Brigitte is een blijvertje

Eten en Drinken By Brigitte luidt de volledige zaaksnaam. Een website heeft ze niet. ,,Nog niet'', verzekert mede-eigenaar en partner Cor Bloks. Dat is de reden dat ik deze woensdagavond onvoorbereid binnenstap bij 'Eten en Drinken By Brigitte'. Nou, niet helemáál voorbereid. Mijn gaste at er een week eerder en zij is in ieder geval enthousiast over het maandmenu. En over het vlees. Over wat niet eigenlijk.