Bavelse Berg Challenge gaat door, maar in andere vorm: 'Afgelasten was geen optie'

Nieuwe Bredase VVD-chef: ‘Ik ben niet zo van de hashtags’

10:11 BREDA - Terwijl de storm rond Thierry Aartsen nog moet luwen, staat zijn opvolger Arnoud van Vliet al klaar om het VVD-fractievoorzitterschap in Breda over te nemen. Het gaat allemaal wel heel erg snel voor de 54-jarige inwoner van Bavel. ,,Thierry is een gouden jongen, maar toen hij mij belde met de vraag of ik fractievoorzitter wilde worden heb ik wel een paar krachttermen laten vallen.’’