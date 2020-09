Bavelaren willen van wieg tot graf in dorp kunnen blijven

BAVEL - Het is goed wonen in Bavel, zo blijkt uit de enquête die door duizend inwoners van 12 jaar of ouder is ingevuld. Een mooie respons in een dorp met zo’n 3200 huishoudens. De Dorpsraad Bavel is er blij mee. ,,Het toont de betrokkenheid. Bewoners willen meedenken over de toekomst”, zegt voorzitter Marco Kiezenberg.