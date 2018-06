BAVEL - De Dorpsraad Bavel reageert zeer verrast op de plannen van de nieuwe coalitie van Breda om Bavel-Zuid in te richten als bedrijventerrein. Volgens de dorpsraad is die locatie de enige plek in Bavel waar woningen gebouwd kunnen worden.

In het vorige week gepresenteerde bestuursakkoord van het nieuwe Bredase college van burgemeester en wethouders staat dat de gemeente het bedrijfsleven ‘zoveel mogelijk wil faciliteren’. “Daarvoor gaan we meer ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen maken: netto 40 tot 60 hectare hebben we nodig, waarvan in ieder geval Bavel-Zuid”, aldus de opstellers van het bestuursakkoord.





Haaks



Voorzitter Toine van Es van de Dorpsraad Bavel: “Daar kunnen wij ons als dorp volstrekt niet in vinden. En het staat haaks op een ander speerpunt uit het akkoord." Hij doelt op het voornemen van de gemeente om in de dorpen juist te bouwen voor starters en senioren.

De plannen voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Bavel-Zuid, ten zuiden van de Roosbergseweg, zijn niet nieuw. Dik tien jaar geleden was er al sprake van. Destijds ging het om een beoogd bedrijventerrein van 90 hectare.

De plannen zijn uiteindelijk in de ijskast gezet toen het ‘economisch allemaal niet zo geweldig ging’, weet Van Es. “Dat het nu weer opduikt in het bestuursakkoord komt voor ons onverwacht. Er is de afgelopen jaren juist bekeken is hoe we het gebied beter kunnen benutten.”

Woningen