Bavel wil accommodatie in centrum van het dorp

BAVEL - Moet de sterk verouderde sportaccommodatie De Huif in Bavel opgekalefaterd worden? Of kun je beter een nieuwe multifunctionele voorziening bouwen die ook geschikt is als onderkomen voor de vele verenigingen die het dorp rijk is? In Bavel weten ze het wel. ‘Kies voor dat laatste’ luidt het dringende advies aan het Bredase gemeentebestuur.

De Huif heeft twee sportzalen. De een is meer dan veertig jaar geleden gebouwd, de ander is ook al ver in de dertig. “Ze lopen op hun einde, ze moeten als redelijk verouderd worden beschouwd", zegt Marco Kiezenberg, lid van de Bavelse dorpsraad.

Belangrijkste onderkomen

Daarnaast zal het niet lang duren voordat zalencentrum De Tussenpauz zijn deuren sluit. De eigenaar heeft al eerder laten weten dat hij er binnen niet al te lange tijd een punt achter zet. Laat De Tussenpauz nou juist als belangrijkste onderkomen in Bavel fungeren voor allerlei verenigingen en culturele evenementen. Harmonie St. Cecilia bijvoorbeeld maakt er al sinds en jaar en dag gebruik van. En dus staat sociaal-cultureel Bavel zich voor een probleem gesteld: een oude sportaccommodatie die niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en het gemis van een fatsoenlijk ‘huis’ voor culturele activiteiten.

‘Het cement van de samenleving’

Met die wetenschap in het achterhoofd, besloten vertegenwoordigers van tal van clubs en verenigingen de koppen bij elkaar te steken en te gaan praten over de toekomst. “Bavel barst van het verenigingsleven, dat recht heeft op een fatsoenlijke accommodatie waar al die verenigingen uit de voeten kunnen”, zegt Ben Vaesen, voorzitter van harmonie St. Cecilia. “Een accommodatie waar ook concerten, feestavonden, enzovoort kunnen worden gehouden.” “Het verenigingsleven is het cement van de samenleving en het zorgt voor onderlinge verbinding. De sociale cohesie in Bavel is groot en dat willen we graag zo houden", voegt Kiezenberg er aan toe.

Randvoorwaarden

Het bewonersinitiatief Samen voor Bavel heeft samen met een ambtenaar van de gemeente de afgelopen maanden intensief gesproken over uitgangspunten en randvoorwaarden waar een nieuwe accommodatie aan zou moeten voldoen. “Binnenkort wordt de uitwerking van die ‘quickscan’ aan gemeenteraad en -bestuur worden overhandigd”, aldus Vaesen.

Wat Kiezenberg en Vaesen betreft is het wel duidelijk: je kunt de huidige De Huif wel opknappen en er misschien een zaaltje aanbouwen voor culturele activiteiten. Dat kost een smak geld, maar het uiteindelijke resultaat betekent ook niet meer dan ‘oplappen’ van het huidige complex. “Waarom kiezen we er niet voor om het meteen goed te doen? Een nieuwe multifunctionele accommodatie waarmee we op z'n minst veertig jaar uit de voeten kunnen.”



‘Unieke mogelijkheid’

Een plek heeft de stichting ook al bedacht. Door de aanstaande nieuwbouw van de scholen in Bavel en de verhuizing van SMO Bavel ,ontstaat volgens haar een ‘unieke mogelijkheid voor herontwikkeling van het dorp’. Daar aan de Pastoor Doensstraat ligt volgens de stichting de ideale locatie voor het realiseren van de nieuwe ‘Huif(s)kamer van Bavel'. Vorig jaar besloot de gemeente 1 miljoen euro te gaan uittrekken voor ‘verduurzaming’ van De Huif. Doe dat maar even niet, vindt de stichting. Zij wil liever dat dat geld gebruikt wordt bij de investering die nodig is om een nieuwe accommodatie in Bavel te creëren.

Wanneer die er moet staan? Voorzichtig hoopt Vaesen op 2023. “In dat jaar bestaat de harmonie honderd jaar. Hoe mooi zou het zijn als de nieuwe accommodatie er dan staat.”