Bavel: nog altijd geen witte rook voor retraitehotel aan Seminarieweg

Papieren

Maar de ingrijpende bouwklus is nog altijd onderweg en de papieren zijn nog niet rond. Bosma, na herhaalde pogingen niet bereikbaar, kocht het complex in juni 2016 bij opbod voor ruim 2,2 miljoen euro. De gemeente laat weten dat de omgevingsvergunning nog niet is verleend omdat nog altijd een Bibob-toets loopt. De toets, die moet voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert, is al ruim een jaar geleden ingesteld. Witte rook blijft vooralsnog uit. ,,De Bibob-toets maakt onderdeel uit van de behandeling van de vergunningaanvraag. Deze loopt nog'', is alles wat de gemeente kwijt wil. Een tijdje terug werd bekend dat de ondernemer ook vastgoed heeft gekocht in Almere (Het Alnovum) en in Oostrum (klooster Paschalis, gemeente Venray). Ook hier zijn enkele miljoenen mee gemoeid.

Privacy

Een gemeentewoordvoerster op de vraag of er contact is met andere gemeenten: ,,De gemeente is bekend met aankopen van de heer Bosma elders in het land. In het kader van de privacy en de geheimhoudingsplicht conform de Wet Bibob doet de gemeente geen uitspraak over (al dan niet) lopende Bibob-onderzoeken.'' Zo blijft het gissen in de omgeving van de Seminarieweg. Jos Taalman, woordvoerder van de bewoners in de dunbevolkte Landschappelijke Driehoek, volgt de ontwikkelingen op de voet en heeft er nog steeds weinig vertrouwen in. Dat de gemeente al zo lang met een Bibob-toets bezig is, is volgens hem een veeg teken. Peter Werther, mede-voorzitter van het hoteloverleg in Breda: ,,Dit is wel heel bijzonder, dat een Bibob-toets zo lang duurt, dat een overheid daar zo lang mee bezig is. Dit doet toch wel wat wenkbrauwen omhoog gaan.'' Werther: ,,Maar als het klooster eenmaal is verbouwd tot hotel, verwacht ik dat er uiteindelijk ook wel een hotel in zal komen. Met of zonder deze ondernemer.'' Bosma was eerder directeur-eigenaar van de Huizenbeurs dat failliet ging. En ook partycentrum De Grote Hoeve in de Haagse Beemden, een andere onderneming, ging ter ziele.