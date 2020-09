Bavel krijgt 34 nieuwbouwwoningen in Driesche Weide

In het plan zitten starterswoningen waarbij een groep jonge mensen uit Bavel en omstreken gezamenlijk opdrachtgever is voor hun eigen bouwproject. Voor dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zijn elf woningen gereserveerd. Voor deze huizen geldt een zelfbewoningsplicht.

Gasloos

Nieuw park

Bij het nieuwe wijkje dat tussen de Gilzeweg, de Brigidastraat en de Kalverwei is gesitueerd, wordt ook een nieuw park aangelegd. Het park van 45 bij 90 meter is vergelijkbaar met de grootte van een voetbalveld. Het plan heet daarom de Driesche Weide. Een dries is een openbare dorpsruimte begroeid met gras en hoge eikenbomen die in het verleden werd gebruikt als verzamelplek voor kuddes dieren uit het dorp, alvorens deze naar de heide of groenlanden gingen of nadat ze daarvan terugkeerden.