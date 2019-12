Bavel komt in verzet tegen bouwplan bij Vennekes

BAVEL/BREDA - Een groep grondeigenaren uit Bavel is in verzet gekomen tegen het plan van de gemeente Breda om eventueel woningbouw te plegen in de driehoek tussen A27, Vennekes en Deken Dr. Dirckxweg.

Een maand geleden hebben burgemeester en wethouders besloten om het voorkeursrecht toe te passen hun grond. Dat betekent dat de eigenaren hun grond voorlopig alleen aan de gemeente mogen verkopen. Daar maken ze nu bezwaar tegen, omdat het een ‘drukmiddel is dat Breda niet siert’.

Niet geïnteresseerd

In een brief aan de gemeenteraad hebben de Bavelnaren op een rijtje gezet wat hen niet bevalt. Om te beginnen voelen ze zich beperkt in hun rechten. Een van de grondbezitters laat bijvoorbeeld weten dat een potentiële pachter is afgehaakt, omdat hij ‘niet is geïnteresseerd in een onzekere of korte pachtperiode’. Een ander wordt vanwege de bouwplannen opgezadeld met ‘belangrijke en kostbare’ milieumaatregelen om zijn bedrijf te kunnen voortzetten.

Molenbiotoop

De vraag of de gemeente daadwerkelijk gaat bouwen leidt ook tot onzekerheid, terwijl verder de ‘molenbiotoop’ van molen De Hoop in stelling wordt gebracht. Er mogen volgens de bezwaarmakers geen ‘windvangende objecten’ in de buurt van dit Rijksmonument worden geplaatst. Dat betekent dat een groot deel van de betrokken percelen niet of maar voor een deel bebouwd kan worden. Dat is nogal een tegenvaller, omdat het college hier een wijk van ‘enkele honderden woningen’ wil laten verrijzen.

Verder maken de bezwaarmakers uit Bavel zich zorgen over de afwikkeling van het verkeer: ‘een onmogelijke opgave’. Bovendien vrezen ze dat het bouwplan een aantasting vormt van het dorpse karakter van Bavel, iets dat de gemeente Breda ‘veelvuldig heeft aangegeven te zullen beschermen’.

Projectontwikkelaars voor zijn