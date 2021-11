Bavel is er klaar mee: ‘Breda is onbetrouwbaar gebleken, het levert alleen maar ellende op’

Bredaas koor Cantabile treedt eindelijk weer op

BREDA - Het was afzien de laatste anderhalf jaar. Maar met hang- en vliegwerk slaagde gemengd koor Cantabile er wel in. Heel de coronatijd is het gelukt om, zij het aangepast, te blijven repeteren. Uiteindelijk, in juni en juli, zelfs fysiek. In een extra grote ruimte, op behoorlijke afstand van elkaar, werd gezongen.

10 november