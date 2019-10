Bavel heeft 100ste deelnemer Buurtpreventie

,,Buurtpreventie als project startte in 2010 in Biesdonk en Kesteren", zei Bos vooraf in het Bavelse zaaltje. ,,Vanaf het begin groeide het gestaag door, naar de honderd buurten die we sinds vandaag aangesloten hebben. Met die honderd buurten bereiken we 4.600 mensen. Dat is een hoop. Daarnaast is het project uitgebreid met digitale buurtpreventie. Sinds eerder dit jaar fungeren burgers als cyberambassadeurs, die hun omgeving leren hoe ze zich digitaal weerbaarder kunnen maken.”