Bavel: hardlopen, fietsen én kermis

BAVEL - Sport en vertier gaan volop samen, komend weekend in Bavel. Hardlopen op zaterdag, fietsen op zondag. En op beide dagen is er kermis in het dorp met traditioneel een hoop randactiviteiten ter vermaak van bezoekers.

‘De 5 van Bavel’ viert zaterdag zijn eerste lustrum. In 2015 is het hardloopevenement in het leven geroepen als ‘side event’ van de kermis, vertelt Frank Molkenboer, secretaris van de organiserende stichting. “Twee jaar geleden zijn we zelfstandig doorgegaan en heeft de wedstrijd een professionele aanpak gekregen.”

De organisatie verwacht net als vorig jaar weer rond de vijfhonderd sportievelingen aan de start in de Kloosterstraat ter hoogte van ’t Karrewiel. Om 15.00 uur begint de 10 kilometer trimloop, de deelnemers rennen vier keer een rondje. Om 16.30 uur is het beurt aan de kinderen als de Kidsruns van start gaan. Basisschoolleerlingen lopen 500 of 1000 meter. Tot slot start om 17.00 uur de 5 kilometerwedstrijd. “Je ziet dat we flink wat deelnemers hebben die een week later ook aan de start van de Singelloop staan. Ze beschouwen ‘De 5 van Bavel’ als voorbereiding.”

Gratis

Omdat het hardloopevenement voor de vijfde keer wordt gehouden is deelname voor kinderen gratis. De periode van voorinschrijving is inmiddels voorbij, maar op de dag zelf kunnen deelnemers zich tot maximaal 30 minuten voor aanvang van wedstrijd inschrijven bij het wedstrijdsecretariaat. Dat is gevestigd in dorpshuis ‘t Klooster aan het Jack van Gilsplein.



Kermis

Op diezelfde dag barst in het centrum van het dorp , op het Kerkplein, het kermisgeweld los. Officieel gebeurt dat om 13.15 uur, maar het kermisfeest gaat eigenlijk al de avond daarvoor van start met een avond vol Hollandse hits en karaoke in ’t Karrewiel.

De Bavelse kermis duurt tot en met dinsdag 1 oktober en het zijn niet enkel en alleen de attracties die bezoekers naar het Kerkplein moeten lokken. Tal van muzikale optredens en kermisgerelateerde activiteiten zullen voor een bruisende sfeer zorgen.

Bavel Fietst Om