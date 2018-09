Bavel baalt van herrie Dream Village: 'Het hele weekend dreunde het dorp'

,,Het hele weekend dreunde het dorp, tot in Nieuw-Wolfslaar toe, mee op de bastonen", zegt voorzitter Toine van Es van de dorpsraad. De organisatie van Dream Village was volgens hem niet te bereiken. ,,In de informatiebrief die is verstrekt stond een telefoonnummer van een medewerker die al een jaar lang niet meer voor de organisator werkt. En op de site die voor de buurt was ingericht stond een nummer dat het hele weekend was uitgeschakeld."

Ook de gemeente Breda bleef in gebreke, stelt Van Es. ,,Afgesproken was dat men tijdens een evenement zou gaan handhaven als de organisatie niet anticipeerde op klachten. Afgelopen weekend hebben veel Bavelaren na uren herrie tevergeefs de gemeente proberen te bellen."

Oostenwind

Volgens wethouder Daan Quaars (Evenementen) zijn er 53 meldingen binnengekomen en is wel degelijk werk gemaakt van de klachten. ,,Medewerkers van Toezicht en Handhaving hebben metingen verricht. Daaruit bleek dat de normen niet zijn overschreden. Dat wil niet zeggen dat de mensen geen geluidsoverlast hebben ervaren. Dat had vooral te maken met de stevige oostenwind."

Dorpsraadvoorzitter Van Es hekelt voorts het 'niet nakomen' van afspraken die volgens hem over het evenementenbeleid zijn gemaakt. ,,Met onze reacties op de definitieve reserveringskalender is niks gedaan."

Rustmomenten

De dorpsraad sprak eerder dit jaar zijn zorgen uit over het feit dat er drie evenementen in tien dagen tijd rondom Bavel plaats zouden vinden. ,,Terwijl bij het overleg over het evenementenbeleid was afgesproken dat er door middel van spreiding rustmomenten zouden zijn."

Het gaat behalve om Dream Village - dat afgelopen vrijdagavond begon en tot zondagavond duurde, ook om het HBO Intro Festival op 30 augustus jongstleden en het Breeparkfestival van 7 tot en met 9 september. ,,Zes evenementdagen in tien dagen tijd. Daar kan zelfs de binnenstad niet tegenop."