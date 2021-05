Bavel Anno gaat jaartje puzzelen en fietsen in plaats van feesten

2019 was de laatste editie van het dorpsfestijn Bavel Anno. Normaal gesproken staat het dorpscentrum een weekend lang op zijn kop met optredens in een feesttent, activiteiten voor de jeugd en op zondag de braderie.

,,Het is zonde dat we het evenement voor het tweede jaar op rij niet kunnen houden", zegt voorzitter Dick van Elderen. ,,De gemeente geeft nog geen vergunningen af voor evenementen.”

We gaan werken met inschrij­vin­gen, want zowel bij de kinderen als bij de volwasse­nen zitten we vast aan een maximum aantal deelnemers

Speurtocht

Mits de gemeente het reeds ingediende plan goedkeurt, zijn op zaterdag 19 juni twee activiteiten. In de ochtend kan de basisschooljeugd het dorp doorkruisen voor een speur- en puzzeltocht. ’s Middags kunnen de volwassenen met een tandem in en rond Bavel op pad voor een fietstocht vol vragen en opdrachten.

Vertier

Van Elderen: ,,Het lijkt in niets op het evenement dat we normaal neerzetten, maar zo kunnen we toch een beetje vertier bieden. We gaan werken met inschrijvingen, want zowel bij de kinderen als bij de volwassenen zitten we vast aan een maximum aantal deelnemers. Er gelden helaas nog altijd beperkingen.”