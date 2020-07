Bastion Terheijden boos op waterschap: straks geen vrij uitzicht, maar tegen een dijk aan kijken

Hybride kering

In mei besloot het waterschap echter dat het geen nieuwe demontabele keringen in zijn gebied wil. De kosten van aanleg en onderhoud en twijfels over de waterveiligheid zijn voor het waterschap niet de enige redenen om geen hybride kering te plaatsen.

Veel mankracht

"Er is veel mankracht nodig bij het opstellen van een demontabele kering", zegt Cécile Franssen, bestuurder van Brabantse Delta. "Dat is een probleem, want als er een crisis is, is deze niet alleen in Terheijden.”