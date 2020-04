Bastiaansen Modestad opent de deuren weer na bezoek van burgemeester Depla en wethouder Adank

Foutje waterschap: niet bever, maar beverrat op de korrel in West-Bra­bant

12:51 BREDA - ‘Een ongelukkige verschrijving’. Zo noemt het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta de fout die is opgenomen in de Begroting 2020, waarin staat dat er wordt nagedacht over het afschieten van bevers in West-Brabant. Want het gaat niet om bevers, maar om beverratten.