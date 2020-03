Bastiaansen Modestad Bavel voorlopig dicht: ‘We merkten dat de angst groeide’

Henneke en Geert Bastiaansen zijn al 30 jaar ondernemers. ,,De veiligheid én gezondheid van onze gasten en medewerkers heeft al die tijd de eerste prioriteit gehad, en dus ook nu. Daarom vinden we het in deze uitzonderlijke situatie zo belangrijk om daarin de juiste verantwoordelijkheid te nemen, en ons gevoel te volgen. Hoe lastig deze keuze ook is. Hierin hebben we een sociale en financiële afweging tegen elkaar weggezet, waarbij we nu kiezen voor de sociale kant.”

Drie nachten wakker

,,We hebben er drie nachten van wakker gelegen voordat we de knoop doorgehakt hebben”, aldus Henneke Bastiaansen. ,,Nu we de beslissing genomen hebben, is toch wel een last van onze schouders gevallen. In ons werk is het moeilijk om afstand te houden van je gasten. En onder onze 57 medewerkers merkten we dat de angst groeide. We willen niet op ons geweten hebben dat er iemand ziek wordt. Vandaar deze beslissing.”