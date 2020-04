Baskische krant: ‘Start Vuelta is in Spaanse stad Irun, koers in 2022 door Brabant’

BREDA - De start van de Ronde van Spanje is dit jaar in de Noord-Spaanse stad Irun. Utrecht, waar de Vuelta dit jaar eigenlijk zou beginnen, krijgt dan de start in 2022. De twee etappes daarna - Den Bosch-Utrecht en Breda-Breda - zouden ook in 2022 op het programma staan.

Dat meldt de Baskische krant El Diario Vasco. Volgens de krant zou de eerste etappe dit jaar, van Irun naar Arrate, op 24 oktober zijn. Ook de baas van de Vuelta, Javier Guillèn, speculeerde eerder deze week al op een start in Irun.

De Nederlandse organisatie van de Vuelta, stichting La Vuelta Holanda, waar de steden Utrecht, Breda, Den Bosch en de twee provincies Utrecht en Noord-Brabant in vertegenwoordigd zijn, gaat er nog steeds vanuit dat de wielerkoers dit najaar in Utrecht start. De organisatoren wachten de exacte data van de Vuelta af.

Nog volop overleg

Volgens de Bredase sportwethouder Daan Quaars is er nog volop overleg gaande tussen de Nederlandse organisatie en Javier Guillén, directeur van de Vuelta. ,,Tot vanmorgen hebben we niks gehoord, de wielerkalender is ook al zo vaak veranderd. Dit is een van de scenario’s, maar of het ook dit scenario wordt, is mij niet bekend.”

De Ronde van Spanje zou oorspronkelijk in augustus worden verreden en na etappes in Utrecht en Den Bosch (start zaterdag 15 augustus) op 16 augustus Breda als start- en finishplek hebben. Optie was de ronde uit te stellen naar november. De impact van een verschuiving van het wielerevenement is ook voor de 31 andere doorkomstgemeenten in beide provincies groot. Er spelen veel factoren mee: welke andere evenementen zijn er en hoeveel politie-inzet is er beschikbaar?

Door de Grote Kerk

Wat Breda betreft: aan het begin van de derde etappe zouden de wielrenners met de fiets aan de hand door de Grote Kerk in Breda lopen, een hoogtepunt. Om niet te spreken van de aanloop naar de Vuelta, vol nevenactiviteiten zoals wielercafés, muziekoptredens en fietstochten. De coronacrisis stelt de organisatie voor grote dilemma's. Intussen heeft de internationale wielerunie UCI de start van de Tour de France verplaatst naar 29 augustus en de Giro naar 3 oktober.