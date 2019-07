Basisschool De Parel in Breda in actie voor de Nierstichting

BREDA - Basisschool de Parel hield maandagmiddag een zomerspektakel om geld in te zamelen voor de Nierstichting. In de hoop hiermee een steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de draagbare nier. Deze zou het leven van Dion en Kiano's papa - letterlijk - een stuk draaglijker kunnen maken.

Patrick van der Linden is nierpatiënt sinds zijn zestiende. Door de Nierstichting is hij gevraagd mee te werken aan het Omroep Max tv-programma Tour de Celeb. Hierin fietsen vier BN'ers een Tour de France-etappe. Patrick werd gekoppeld aan Remco Veldhuis. ,,Onze oudste zoon, Dion, kwam naar me toe en vertelde me dat hij óók graag iets wilde doen", zegt Patricks vrouw Tamara. ,,Toen stelde ik voor dat hij het op school zou kunnen vragen. Daar is hartverwarmend op gereageerd."

Hennatattoos

Het is een feestelijke boel maandagmiddag. Zo is er een groepje moeders druk bezig hennatattoos te maken, iets verderop vlechten andere ouders haren in. Er wordt gevoetbald op een panna-veldje en een clubje leerlingen uit de hoogste klassen, is uiterst geconcentreerd bezig met de meest kleurrijke schminkwerkjes.

Meneer Peter, de conciërge, stelt zijn Yamaha beschikbaar. Tegen inlevering van een muntje mag er even op gezeten worden voor een fotomomentje. Elke activiteit, of drankje, of een door de leerlingen zelf gebakte koekjes, wafels of andere lekkernijen, is te koop voor een muntje. Deze kosten 50 cent per stuk.

Ook directeur Paulien Machgeels biedt fotogelegenheid. ,,Ik ben de zolder opgegaan en heb de verkleedkist omgedraaid", zegt ze. Zelf is ze zeer uitbundig verkleed en, na betaling van een muntje, mogen leerlingen ook een gek petje, muts of pruik opzetten en met de directeur op de foto. ,,Het idee begon heel klein", zegt ze. ,,Toen Dion bij me kwam dachten we er over om taarten te gaan bakken. Daar kwamen steeds meer ideeën bij.”

Patrick van der Linde kreeg al twee keer een donornier. De eerste nier, van zijn oma, hield het anderhalf jaar vol. De donornier die Patricks moeder hem schonk, ging tien jaar mee. Sinds twee jaar is Patrick opnieuw afhankelijk van dialyse. Drie maal per week, vier uur per sessie. ,,Met een draagbare nier, zouden we ook eens een keer naar de camping kunnen", zegt Patrick.

Afweerstof

Een donornier is en blijft de ultieme droom. Dit wordt echter bemoeilijkt door het feit dat er al twee keer een transplantatie is geweest. Om het helemaal gecompliceerd te maken, heeft de Bredanaar ook nog eens een zeldzaam type afweerstof in zijn lichaam, wat maakt dat veel donornieren bij voorbaat ongeschikt zijn.

Aanstaande donderdag, bij de officiële afsluiting van het schooljaar, wordt de school-opbrengst bekend gemaakt.