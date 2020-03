Basisschool De Horizon in Prinsenbeek doelwit van ‘flinke diefstal’

BREDA - Basisschool De Horizon in Prinsenbeek is afgelopen weekeinde doelwit geweest van een forse inbraak. De politie spreekt van een ‘flinke diefstal’, waarbij enkele tientallen computers zijn buitgemaakt. De melding bij de politie kwam binnen om 17.30 uur zaterdagnamiddag, 29 februari. Waarschijnlijk is de inbraak gepleegd in de nacht ervoor, van vrijdag op zaterdag.

De politie wil niet al te veel kwijt over het gebeuren. Het onderzoek naar de inbraak is volgens een politiewoordvoerder nog in volle gang. Hoe dan ook lijkt de school aan de Kapelstraat ernstig gedupeerd. Er zijn volgens de woordvoerder in ieder geval tientallen computers, zoals chromebooks en i-pads buitgemaakt en ‘andere computerspullen’. Hoe groot de buit precies is, daar doet hij geen mededelingen over: ,,Dat is daderinformatie.”

Alarm

De diefstal zou naar verluidt met name hebben plaatsgevonden op een centrale plek in de school, waar leerlingen laptops inleveren en aan een stekker hangen. Of het alarm wel of niet heeft gewerkt, ook daar geeft de politie verder geen informatie over.