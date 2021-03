Basisschool De Hoogakker dicht vanwege vele besmettingen met coronavirus

video Achtervol­ging eindigt op A58 Ulvenhout, automobi­list richt vernielin­gen aan en rijdt tegen verkeer in

15 maart Een achtervolging op een 21-jarige automobilist eindigde zondagavond op de A58 bij Ulvenhout. De politie zette de achtervolging in nadat de man bij een tankshop in Spijkenisse vernielingen had aangericht en tegen een auto aan reed.