Basisscholen sluiten Jazz project af in Chassé Theater

Tijdens het Jazz project maken kinderen van de groepen zeven en acht van basisscholen in en rond Breda kennis met het genre Jazz. Het lesprogramma dat wordt aangeboden door de organisatie van Jazz project is breed.

Geschiedenis

Zo wordt de geschiedenis van de Jazz breed behandeld. Van het ontstaan van de Jazz, waaronder ook de slavernij periode valt, tot de verschillende klassiekers die de muzieksoort heeft voortgebracht. Ook krijgen de kinderen uitleg over een Jazzband en de muziek zelf. Daarnaast oefenen de kinderen de teksten van verschillende nummers die zij zingen tijdens de afsluitende voorstelling.

Het is de zevende keer dat er een Jazz project wordt gehouden voor basisscholen in en rond Breda. “Deze editie verloopt tot nu toe perfect. We zien dat de kinderen veel plezier hebben en er van genieten. Daar doen we het uiteindelijk voor”, vertelt Naomi Adriaansz van Jazz project.

Klassiekers

Tijdens de één uur durende voorstelling in het Chassé Theater speelt een band van professionele Jazzmuzikanten een aantal nummers. Zo wordt een aantal klassiekers gespeeld als ‘rock my soul’ en ‘whole wide world’. De kinderen zingen de nummers mee en hebben er zichtbaar plezier in.

Volgens Adriaansz is het belangrijk om kinderen in aanraking te laten komen met Jazz. “Jongeren worden tegenwoordig dood gegooid met pop- en dancemuziek dat is jammer. Jazz is een van de basisstromingen van de muziek, het is belangrijk om kinderen dat mee te geven. Daarnaast is het een heel interactief muziekgenre, dansen zingen én zelf muziek maken komt naar voren.” Tegenwoordig is er volgens haar dan ook te weinig aandacht voor dit genre.

Jazz Festival