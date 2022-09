Bart van Poppel nu met eigen songs in The Analogues Sideshow: ‘Leren was niks voor mij, ik heb altijd al muziek willen uitpluizen’

Open Energiedag in de regio over duurzamer leven en hoge gasprijzen

ZEVENBERGSCHEN HOEK - In november gaan drie grote windmolens van Windpark Streepland draaien bij Zevenbergschen Hoek langs de A16. Samen goed voor energie aan 15.000 huishoudens. De bouw is inmiddels vergevorderd, en deze is zaterdag te bekijken tijdens een open dag.

16 september