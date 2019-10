Bart Ormel uit Breda op 19-jarige leeftijd overleden na tragisch ongeval in Valencia

Bart liep stage in Valencia en zat aan het begin van zijn derde studiejaar Commerciële Economie aan de Avans Hogeschool in Breda.



Op de website van Beek Vooruit is te lezen dat hij vanaf zijn 7e jaar bij de club zat. ,,Jarenlang was hij selectiekeeper. In 2017 is Bart samen met zijn vrienden een vriendenteam begonnen, ook wel de A2//FC de Deuren genoemd. Door de jaren heen is de derde helft steeds belangrijker geworden; dit uitte zich in spraakmakende themafeestjes.”



,,Bart had het vermogen om mensen samen te brengen. Hij was op zijn leeftijd al een compleet en volwassen persoon. Zijn lach en streken zal men nooit vergeten.”



Beek Vooruit houdt dit weekend een minuut stilte bij alle wedstrijden van de seniorenteams.