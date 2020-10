Barpersoneel en koks springen bij in de zorg in Breda: ‘Honderden collega's meldden zich al aan’

Partij voor de Dieren ziet niks in Rithmees­ter­park II: ‘Breda flirt schaamte­loos met investeer­ders’

29 oktober BREDA/DEN BOSCH - Terwijl het stadsbestuur van Breda het bedrijfsleven ‘met goedkope grond lekker maakt’ om zich in de stad te vestigen, worden flora en fauna bij de Aa of Weerijs aan hun lot overgelaten. De Partij voor de Dieren (PvdD) is dan ook fel gekant tegen het plan om het nieuwe bedrijventerrein Rithmeesterpark II uit te breiden tot aan het beekdal.