Barones genomineerd voor prestigieuze prijs

StIB staat voor Steden in Beweging. Het is een prijs voor de 'meest succesvolle gebiedsversterking die bijdraagt aan de vitaliteit en dynamiek van stad of dorp'. De verkiezing is een initiatief van Syntrus Achmea en vakblad Vastgoedmarkt.

Roltrappen

De Barones is genomineerd vanwege de manier waarop het winkelcentrum de afgelopen jaren is herontwikkeld. De Barones is in 1997 ontworpen als een centrum met winkels op de begane grond en de eerste verdieping. De winkels op de verdieping waren bereikbaar via een trap, lift of roltrappen. In het nieuwe ontwerp is gekozen voor grotere winkels met een entree op de begane grond.

Hudson's Bay

Bijna alle ruimtes in het winkelcentrum zijn inmiddels ingevuld, waaronder ook veel nieuwe huurders, zoals Hudson’s Bay, Pull & Bear, Bershka en The Sting. In december 2017 vond het officiële heropeningsfeest plaats van de Barones.