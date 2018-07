Barbershop in Bredase Kesteren weer open na nachtelijke kogelregen

BREDA - Zaterdagochtend, een drukte van belang bij barbershop Allure in winkelcentrum De Berg in wijk Kesteren in Breda. Klanten wachten geduldig op hun knipbeurt. De kogelgaten in de muur zijn gepleisterd, de kogelgaten in de ramen afgeplakt. De zaak is gewoon weer geopend.

Eigenaar Giraldo van Bekhoven (30) deinst niet terug voor het schietgeweld dat zijn zaak in de nacht van donderdag op vrijdag trof. De barbershop werd getroffen door zestien kogels uit waarschijnlijk een automatisch wapen. Waarom? Giraldo zegt het niet te weten. Was het afgunst in de kapperswereld, was het een vergissing, vraagt hij zich af. Hij zit er nu drie maanden met zijn kapperszaak, op de hoek in winkelcentrum De Berg in wijk Kesteren (Haagse Beemden).

'Ik keek wel even op'

Oorspronkelijk komt hij uit Rijen, maar woont al geruime tijd in de buurt. Het is zijn eerste zaak: ,,Ik ben gewoon een jonge ondernemer die geld verdient voor zijn gezin. Dit verwacht je niet'', reageerde hij vrijdag al. Mensen lopen deze zaterdag ondanks de nachtelijke kogelregen waarbij gelukkig niemand gewond raakte in en uit. Een handvol klanten wacht zonder spoor van ook maar enige opwinding rustig op hun beurt. Een van hen: ,,Toen ik vrijdagmorgen hoorde van die schoten, keek ik wel even op zeg. Wat is er gebeurd? Hoe is het mogelijk. Dit is een goeie en fijne zaak. En goedkoop.'' Bang? ,,Nee hoor. Hij kan hier toch niets aan doen.''

Quote Dat is Kesteren. Fijn dat de mensen me steunen. Voor het zelfde geld komt er niemand. Giraldo van Bekhoven

Giraldo, die vreest dat de burgemeester zijn zaak door al het schietgeweld misschien wel een periode op slot doet: ,,Ik ben om tien uur opengegaan. Ik heb vannacht maar een paar uurtjes geslapen. Het hakt er toch wel in wat er is gebeurd.'' Volle bak in de shop, toch? ,,Dat is Kesteren. Fijn dat de mensen me steunen, ook op Facebook. Voor het zelfde geld komt er niemand. Dat was nog maar even afwachten.'' Een muziekje op en volgende klant. ,,Ik denk dat het allemaal snel uit gaat komen, hoe en wat. Dat zal niet al te lang meer duren'', zegt hij over het politieonderzoek waar hij verder niet over kan uitwijden.

Volledig scherm De kogelgaten in een van de ramen van de barbershop zijn nog goed zichtbaar. © Palko Peeters

Er zijn camerabeelden, mensen hebben het een en ander waargenomen, zegt de kapper. Intussen gaan er geluiden dat er in de directe omgeving van het winkelcentrum ook is geschoten. Mogelijk in de omgeving van Mijkenbroek, pakweg een kilometer verderop. Zes, zeven knallen, naar verluidt. Dat zou betekenen dat donderdagnacht op twee locaties is geschoten. De politie neemt de melding of meldingen serieus. Een woordvoerster: ,,We hebben dit inderdaad ook gehoord. We zijn dit aan het onderzoeken.''

De barbershop is overigens alweer de vijfde zaak in acht jaar tijd die op deze plek in winkelcentrum De Berg is neergestreken. Eerder zat er onder meer een dönerzaak in.