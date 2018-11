Bar Bistro Biarritz gaat voor Franse sferen in Breda

Het is even zoeken, want het tentje dat we gaan uitproberen valt niet echt op. Bar Bistro Biarritz is een klein zaakje dat afgelopen voorjaar haar deuren heeft geopend aan de Veemarktstraat in Breda. De met hout versierde gevel, het kleine raamwerk en de mini-tafeltjes buiten zorgen voor een klassieke bistrolook. En dat is ook de bedoeling, want het restaurant is vernoemd naar het Franse strand Biarritz aan de Atlantische kust.