Bao zorgt voor een Azië-gevoel in Breda

Alwel geeft sleutels aan huurders ‘elektri­sche’ woningen Bouverijen in Breda

17:00 BREDA - In de uitbreidingswijk Bouverijen in Breda-Noord heeft woningcorporatie Alwel de eerste zes sleutels uitgereikt aan de huurders van in totaal achttien nieuwe sociale huurwoningen die in deze wijk zijn gebouwd. De huizen draaien volledig op elektriciteit en zijn aangesloten op een warmtenet.