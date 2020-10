Banner tegen betaald parkeren in wijk Zandberg gestolen: ‘Dat doe je niet. Dat steekt’

BREDA - Terwijl op het stadskantoor de invoering van betaald parkeren op 1 december in de wijk Zandberg in Breda-Zuid wordt voorbereid, gaat het verzet onder bewoners door. Hoewel dat niet bij iedereen goed valt. Eén van de protestbanners is weggehaald.

Bert von Stockhausen is not amused. Met medestanders verzet hij zich tegen betaald parkeren in Zandberg. Er zijn vier protestdoeken opgehangen in de wijk, waarvan er één, die op de rotonde van de Baronielaan, opeens is verdwenen.

‘Eerlijk onderzoek’

Nou wil het geval dat er op de Baronielaan ook voorstanders wonen van betaald parkeren. Stockhausen, die op sociale media gewag maakt van de ‘diefstal’: ,,Maar er zijn daar net zoveel mensen tegen. Het gaat om het principe: we zijn bezig met een democratisch proces, dan haal je zo'n banner niet weg. Dat steekt.” Het gaat, vervolgt hij, niet om voor of tegen: ,,Het gaat om een eerlijk onderzoek.”

Quote In onze ogen is toegewerkt naar betaald parkeren, zonder participa­tie, zonder juiste argumenten. Bert von Stockhausen, Een van initiatiefnemers van actie tegen betaald parkeren

Vanuit de wijk is in tien dagen tijd ruim 5000 euro opgehaald onder bewoners en ondernemers. Met het geld zijn inmiddels de bureaus DTV Consultans en Vennster (DoeMee) ingeschakeld om een parkeer- en draagvlakonderzoek te gaan doen. Binnen een paar weken volgt de uitslag.

De invoering is nabij, maar Stockhausen heeft zijn hoop toch gevestigd op de politiek: ,,Het kan zijn dat betaald parkeren inderdaad nodig is. Maar daar gaan wij niet van uit. In onze ogen is er toegewerkt naar betaald parkeren, zonder participatie, zonder de juiste argumenten. Wij doen het huiswerk over dat de gemeente had moeten doen.”

Parkeervergunning aanvragen

De gemeente heeft intussen recent huis-aan-huis een brief verspreid over de aanstaande invoering van betaald parkeren in Zandberg-Oost, Zandberg-West en Boeimeer Oost, met ingang van 1 december. Vanaf 1 november kunnen de parkeervergunningen worden aangevraagd (parkeerzone 1314).

Bezoekersregeling

Een basisvergunning kost 4 euro per maand, iedere volgende auto 8 euro per maand. En er is een bezoekersregeling. De verwachting is dat er voldoende parkeerruimte zal zijn voor bezoekers.

De parkeercontrole gebeurt, net als elders in de stad, door inzet van scanauto's. ,,Maar aangezien niet iedereen direct gewend zal zijn aan dit besluit wordt de maand december als coulanceperiode aangehouden”, meldt de gemeente.

‘Zorgvuldig genomen besluit’ De invoering van betaald parkeren in Zandberg leidde tot stevige discussies tussen voor- en tegenstanders en nog steeds is het verzet niet verstomd. Het kwam eerder al tot een protestmars naar het stadhuis, terwijl een groep bewoners 1200 handtekeningen tegen het vergunningparkeren ophaalde. De gemeente is er, afgaande op tellingen in de wijk, altijd vanuit gegaan dat met betaald parkeren de leefbaarheid en veiligheid in de wijk verbetert. Waarbij ook gekeken is naar ervaringen in onder meer de wijk Belcrum. Het gaat om een ‘zorgvuldig genomen besluit’, meldt de gemeente in een brief aan de wijkbewoners, bij monde van wethouder Greetje Bos (VVD, parkeren). Het besluit zal wel van invloed zijn op de wijk, heet het. De effecten worden gedurende het jaar gemonitord, in samenspraak met bewoners, ondernemer en andere belanghebbenden in de wijk. Er is gekeken naar de parkeertijden (de reguleringstijden zijn van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur), naar het aantal parkeerplekken en het plaatsen van parkeerautomaten (1,50 euro per uur). De winkelstraten Wilhelminastraat en Ginnekenweg zijn zogeheten inloopstraten waar het eerste kwartier gratis parkeren geldt. Parkeren voor wijkbewoners buiten openingstijden op het parkeerterrein van Albert Heijn aan de Ginnekenweg is ‘helaas’ niet mogelijk. De Generaal Maczekstraat wordt voorlopig niet toegevoegd aan het parkeergebied: ,,Parkeren blijft hier dus gratis.”

Volledig scherm De protestbanner tegen betaald parkeren in Zandberg op de rotonde in de Baronielaan is verdwenen. © BNDeStem