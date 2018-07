Bankkraak: sloop Rabobank bijna afgerond, karkas blijft staan

Pakketbe­zor­ger sluit zichzelf op in hete bus in Breda

16:36 BREDA - Een pakketbezorger heeft zichzelf maandagmiddag per ongeluk opgesloten in zijn eigen bus. Hij moest door de brandweer worden bevrijd. Het was in de bus zo heet, dat hij direct infuus toegediend kreeg. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht.