Bankje ter nagedachtenis aan omgebrachte Megan (15) onthuld in Breda: ‘Ze mag niet vergeten worden’

Het wordt ‘een blijvend litteken’ in de Bredase wijk Boeimeer. Het bankje dat bij het voetbalveld op de hoek van de Langendijk en de Bilderdijkstraat is geplaatst, is niet alleen een ode aan Megan (15), het meisje dat in augustus 2019 in haar ouderlijk huis werd doodgestoken. ,,Het toont ook respect en medelijden aan de ouders en laat zien hoezeer de buurtbewoners zich betrokken voelen bij de vreselijke gebeurtenis”, zegt initiatiefnemer Paul de Kort.

De Kort, voorzitter van de wijkraad, weet dat de aanblik van het bankje iedere dag opnieuw pijn zal doen. ,,Dat beseffen wij heel goed, maar dit mag niet vergeten worden. Megan mag niet vergeten worden. Dit wordt een speciale plek in de wijk. We willen niet dat er graffiti op gespoten wordt. Daarom gaan we bij alle bewoners langs van de vier flats die hier staan en de andere huizen om uit te leggen wat we gaan doen. We vragen aan alle bewoners of ze een oogje in het zeil houden. Een soort vader-moederschap als gezamenlijke bewakers van het bankje.”