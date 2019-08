Banken weigeren rekening aan wietproef Breda, initiatiefnemers dreigen met kort geding

De Bredase advocaat Peter Schouten is samen met huisarts Ronald Roothans, oud-SP-raadslid Joep van Meel en kassenexpert Pascal van Oers bezig met de voorbereidingen om een bedrijf op te zetten dat legaal wiet teelt. Project C (Cannabis) is serieuze business. Het bedrijf moet vele miljoenen opleveren met een productie van 5600 kilo in het eerste jaar 2020 tot ruim 12.000 kilo in de eindfase. De ondernemers hopen een van de vergunningen te krijgen voor de zes tot tien plaatsen voor legale wietteelt in Nederland.