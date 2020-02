Bank vordert 155.000 euro van overvallers terug, politie voorkwam soortgelijke roof in Zundert

Bouw van appartemen­ten in Heilig Hartkerk aan Baroniel­aan nabij

12:19 BREDA - De plannen voor de bouw van twintig wooneenheden of appartementen in de Heilig Hartkerk aan de Baronielaan in Breda zijn klaar voor een presentatie. Ontwikkelaar MEMO zal eerst de 39 kopers van het Heilig Harthof, het complex in aanbouw naast de kerk, informeren. Dat gebeurt op 19 februari in de kerk, in een besloten bijeenkomst.