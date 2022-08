Bamboe leidt tot burenruzie in Breda: ‘Moet ik dan de tuin van de buurvrouw ook leeghalen?’

Vluchtelin­gen helpen, energietoe­slag en meer bijstands­uit­ke­rin­gen: Werkplein heeft de handen vol

ETTEN-LEUR/ROOSENDAAL/MOERDIJK - Het aantal bijstandsuitkeringen binnen de De6-gemeenten liep in de eerste maanden van 2022 licht op. Eigenlijk zou het Werkplein daarom extra tijd willen investeren in projecten die mensen helpen werk te vinden. Maar daar is het te druk voor.

1 augustus