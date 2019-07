Balkons De Kyker in Breda gestempeld: de afwatering is niet goed

BREDA - De balkons van 24 van de 85 koopappartementen van complex De Kyker, op de hoek van de Zwijnsbergenstraat en Loevesteinstraat in Breda, zijn aan één kant onderstut met een stempel. Het gaat om de laagbouw, de eerste en tweede verdieping van een zijvleugel. De afwatering is niet goed, meldt woordvoerder Frank de Korte van Heijmans.

,,Meerdere bewoners hebben geklaagd over lekkages. Dit heeft niets te maken met de veiligheid van de constructie. De draagkracht van de balkons is in orde. De balkons zijn hartstikke veilig”, benadrukt De Korte. Hoeveel mensen hebben geklaagd over nattigheid kan hij niet zeggen. Er zijn volgens hem geen schadeclaims binnengekomen. Aan één kant zakt het balkon iets te veel, daar loopt het water weg. De stempels geven iets druk omhoog, legt hij uit. (Tekst gaat verder onder foto.)

Volledig scherm Gestempelde balkons aan de kant van de Zwijnsbergenstraat. © Palko Peeters

De bouwfout, die niets te maken zou hebben met de landelijke problemen met balkons uit de gewraakte bouwjaren ’50, is wel opmerkelijk. Het tien verdiepingen tellende complex is een jaar geleden in gebruik genomen. De start van de bouw werd in november 2018 nog gevierd door opdrachtgever Heijmans, bouwer Dura Vermeer en een wethouder, inclusief een lasershow. Er was lof voor het ontwerp, duurzaamheid en energiezuinige installaties.

De Korte: ,,We hebben goed contact met de Vereniging van Eigenaren. In het najaar wordt een stalen constructie in de balkons ingebracht, dat moet het probleem verhelpen. We wachten nog op vergunning van de gemeente.” De kosten? ,,Die vallen in de garantieclausule. Die zijn in ieder geval niet voor de eigenaren.” Een bewoonster zit buiten op haar terras op de begane grond, onder het balkon van de bovenburen. ,,We voelen ons er wel wat door overvallen, door deze noodmaatregel. Er zou sprake zijn van vervorming van de balkons. Maar het is veilig, anders zat ik hier niet.”