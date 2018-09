Balkonleed in Bredase wijk Brabantpark binnenkort voorbij

De hersteloperatie aan de balkons jaren was noodzakelijk omdat bij inspectie vorig jaar maart bleek dat ze niet stevig waren. De veiligheid van bewoners kon niet worden gegarandeerd, waarna WonenBreburg onmiddellijk stutpalen liet plaatsen. Het gaat om de jarenvijftigflats in de Agaatstraat, Jadestraat, Turkooishof, Smaragdstraat, Mgr. Leijtenstraat en Beverweg.



Het stutten van de balkons was een tijdelijke oplossing. Aanvankelijk zou in de zomer van 2017 al begonnen zijn met het definitieve herstel. Dat werd telkens uitgesteld. Eerder dit jaar ging de woningcorporatie ervanuit nog voor deze zomervakantie te kunnen starten. Maar ook dat werd niet gehaald. Woordvoerster Ingrid van Loon van WonenBreburg: "Iedere euro die we binnenkrijgen kunnen we maar één keer uitgeven. Het gaat om geld van onze huurders, dus we hebben dit zorgvuldig aangepakt. En dat kost tijd. Soms meer dan van te voren ingeschat."