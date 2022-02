Baliënhoek maakt plaats voor nieuwbouw: ‘Er kunnen tientallen extra woningen bijgebouwd worden’

Het bijna vijftigjarige gebouw aan de Baliëndijk is een herkenningspunt in de wijk Doornbos. Het pand dat in 1973 is neergezet op het vroegere grote grasveld in de wijk is ‘niet toekomstbestendig', aldus vestigingsmanager Jos Hendrickx. ,,We hebben een groot technisch onderzoek gehouden waaruit blijkt dat er zeer hoge kosten gemaakt moeten worden om het complex sowieso op te knappen en daarnaast energiezuinig te krijgen. Het gebouw zou tot het basisskelet moeten worden gestript. Daarom hebben we besloten om voor nieuwbouw te gaan.”