Balen: nieuwe speelhal Avontura in Breda kan pas na de kerstvakantie open

Inbreker restaurant aan de Wilhelmi­nastraat in Breda herkend, politie zoekt tweede verdachte

14:05 BREDA - Naar aanleiding van opsporingsprogramma Bureau Brabant is één dader herkend die op donderdag 26 april inbrak in een restaurant aan de Wilhelminastraat in Breda. Het gaat om een 45-jarige man die landelijk gesignaleerd is.